Rosja. Kuriozalna wymiana w Tuwie. Baran za każdego zmobilizowanego żołnierza

Mieszkający na Syberii Tuwińcy otrzymali od rosyjskiego rządu ciekawą rekompensatę za zmobilizowanych do walki w Ukrainie młodych mężczyzn, należących do tej mniejszości etnicznej. Rodziny żołnierzy dostaną żywego barana za każdego powołanego do armii żołnierza. Rozdawany jest też węgiel i ziemniaki