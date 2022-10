Dzieci z Ukrainy wywożone do adopcji do Rosji. Podano liczbę

Blisko osiem tysięcy dzieci zostało deportowanych do Rosji - ujawniają władze Ukrainy. Dodano, że są to oficjalne dane, jednak liczba ta jest prawdopodobnie większa. Wiadomo, że niektóre z dzieci są oddawane do adopcji, jednak los wielu z nich nie jest znany.