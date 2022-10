Amiga CD32 - Historia Powstania

Amiga CD32 to na pewno najmniej doceniana Amiga w całej rodzinie. Ostatnia konsola miała być deską ratunku dla Commodore, choć nie była bezpośrednią przyczyną upadku, do dziś jest tak postrzegana. Towarzyszy jej kilka mitów jak to, że nie ma na nią sensownych gier, czy to prawda? Zapraszam!