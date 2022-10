Lider Konfederacji: Putin miał rację. Zachód to Imperium Zła, chce zniszczyć FR

Janusz Korwin-Mikke, Konfederacja: JE Włodzimierz Putin ma rację: Zachód to dziś Imperium Zła, opanowane przez d***kratów, LGBTQZ, socjalistów itp. zboczeńców. Chce zniszczyć FR, bo ta nie podziela tych wartości. Gdyby na czele FR stał rosyjski Biedroń mógłby robić z Ukrainą, co by chciał.