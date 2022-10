W NBP pracuje 141 doradców. Prezes banku ma ich ... 11.

Spośród blisko 3,4 tys. pracowników Narodowego Banku Polskiego, 141 pracuje na stanowiskach doradców. Prezes banku ma ich jedenastu. To dane z ub. roku. Ciekawe jak to wygląda dziś - gdy inflacja zbliża się do 20% a lud pracujący ma "zaciskać zęby" i zmniejszyć ogrzewanie do 18 st. C.