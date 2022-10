Bąkiewicz chce obchodzić 11go listopada co tydzień w piątek.

"Marsz Niepodległości w tym roku będzie zgromadzeniem cyklicznym, ponieważ... robimy go co tydzień w piątek . Zaczęliśmy wczoraj. Chętnych zapraszam co piątek o 14:00 na rondo Dmowskiego. Nie będzie nam Trzaskowski dyktował jak mamy świętować 11 listopada." Ach ten robercik (specjalnie z małej)