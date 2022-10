Indonezja. Zamieszki po meczu. Co najmniej 129 osób nie żyje, wielu rannych

Zamieszki po meczu w indonezyjskiej prowincji Jawa Wschodnia. Awantura po przegranym spotkaniu doprowadziła do wybuchu paniki i zamieszek. Nie żyje co najmniej 129 osób, a 180 rannych. Według agencji Reutera to jedna z największych tragedii...