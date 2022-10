Zaostrzenie przepisów drogowych nie dla rządowego samochodu z Januszem Kowalskim

To na pewno nie była bezpieczna podróż do pracy! Skoda, która wiózła Janusza Kowalskiego, aż trzykrotnie doprowadził do tego, że limuzyna znalazła się w "bardzo groźnej sytuacji na drodze". Przekroczyła prędkość, nie przepuściła pieszego wchodzącego na pasy, a potem omal nie zderzyła się z BMW…