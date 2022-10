Odkrył, że krzyżowaliśmy się z Neandertalczykiem. Nobel z medycyny dla Szweda

Który jest, który? Można się oczywiście domyślić, że osobnik po prawej to noblista z roku 2022, a po lewej odziany w garnitur model Neandertalczyka. Okazuje się, że wśród naszych przodków były neandertalskie kobiety, które zostawiły w nas od 1 do 4 procent swojego DNA. To właśnie odkrył wybitny...