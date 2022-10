Tak rząd omija budżet. Zadłużenie dwóch funduszy wzrośnie do 240 mld zł

Zadłużenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wzrośnie na koniec roku do 161 mld zł, a Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych do 15 mld zł. Oba fundusze działające przy BGK znajdują poza kontrolą parlamentu, a na koniec przyszłego roku ich łączne zadłużenie zwiększy się do ok. 240 mld zł.