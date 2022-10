Ruscy pompują gaz do wysadzonych gazociągów aby nie można było ich zbadać.

Szwedzkie władze informują, że wyciek gazu z Nord Stream 2 w szwedzkiej strefie ekonomicznej rośnie w siłę. Wygląda na to, że Rosjanie pompują gaz do gazociągu. Dopóki jest gaz, nie będzie można zbliżyć się do badania.