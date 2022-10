Kobieta zabiła włamywacza w Poznaniu. Czy to była obrona konieczna?

Wszystko na to wskazuje! Do scen doszło w zeszłym tygodniu przy ulicy Obozowej w Poznaniu. Próba włamania do jednego z domów zakończyła się tragicznie dla włamywacza. Napastnik podczas szarpaniny z domownikami, został śmiertelnie ugodzony nożem. Zmarł już poza terenem posesji.