Wykop.pl - czyli jak co noc dać po dupie „tym którzy tworzą portal”

Weryfikacja captcha co komentarz, blokady na godzinę po wysłaniu kilku wiadomości PW, a naczelny spamer i tak robi swoje. Jak moderacja się odniesie do tego cyrku? Czemu uprzykrza się życie zwykłym użytkownikom skoro spamerzy i tak robią co chcą? Mikroblog po północy jest nieużywalny z w/w powodów