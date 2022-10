Jak powoli uczy się nas, że gotówka jest zła.

To moja pierwsza publikacja na Wykopie. Nie wiem, może istotna, może nie, sami to ocenicie. Dziś pierwszy raz od ponad dwóch lat postanawiałem zamówić jedzenie online. Do tej pory sam wszystko sobie sam gotowałem ale przyszedł dzień, gdy w pracy było ciężko i wróciłem późno. Jaki dysonans mnie...