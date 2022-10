Miliony złotych przepływają przez instytucje PiS. Powstaje właśnie kolejna.

Sejmowe komisje dyskutują nad pomysłem powołania Instytutu im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Ma robić to, co robią już inni, ale da dobrze płatną pracę ponad 30 osobom. Takich instytutów jest już kilkadziesiąt. Ich działalność kosztuje ok. 150 mln zł rocznie.