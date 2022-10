Węgry odsuwają głosowanie nad przyjęciem Szwecji i Finlandii do NATO

Węgry i Turcja to ostatnie kraje, które nie ratyfikowały protokołów w sprawie akcesji Finlandii i Szwecji do NATO. Rządzący na Węgrzech Fidesz prawdopodobnie próbuje odsunąć głosowanie do ostatniego momentu, co jest pewnego rodzaju gestem pod adresem Rosji lub Turcji - uważa Peter Ungar,...