Trybunału w Strasburgu w sprawie Juszczyszyna: Polska naruszyła konwencję

Dzisiaj (6/10) Trybunał w Strasburgu orzekł, że Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka w sprawie sędziego Juszczyszyna w związku z zawieszeniem go w czynnościach służbowych mocą uchwały Izby Dyscyplinarnej SN. Uznano, że doszło do naruszenia prawa do sądu oraz prawa do życia prywatnego