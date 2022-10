Polko: Gdyby Putin miał asa w rękawie, to nie ogłaszałby papierowego sukcesu

"Nie tylko Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja, ale i my możemy upoważnić inne kraje natowskie do tego, żeby również w naszym imieniu, za zgodą rządu chociażby Stanów Zjednoczonych, takie uderzenie przeprowadziły. Zatem Rosja ma więcej obiektów do obserwacji.