Babia Góra. Kapryśny szczyt Beskidu Żywieckiego

Babia Góra (Diablak) to najwyższy szczyt w Polsce poza Tatrami. Czerwonym szlakiem z Przełęczy Krowiarki to 2-2,5 godziny nieustannie pod górę bardzo urokliwą ścieżką. Inna ludowa nazwa to Kapryśnica i mieliśmy okazję tych pogodowych kaprysów doświadczyć.