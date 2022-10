Czym jest świadomość? Nowa teoria budzi kontrowersje

Prof. Andrew Budson: "To, co jest zupełnie nowe w tej teorii, to fakt, że sugeruje ona, że nie postrzegamy świata, nie podejmujemy decyzji ani nie wykonujemy działań bezpośrednio. Zamiast tego robimy wszystkie te rzeczy nieświadomie (...) a następnie świadomie przypominamy sobie ich wykonanie."