Nie ma 2 płci - nowa bajka LPG+ Netflixa

Patrzę co mój synek ogląda na Netflix i to jest zgroza. Tytułowy kitku to homo-niewiadomo kot z kokardą, gadający męskim głosem, który mówi dziwnie bezpłciowo - ja zrobiłom, ja wygrałom, skoczyłom. Pranie mózgów dzieciom od najmłodszych lat że nie ma 2 płci? Co to ma być ja się pytam? Czas chyba...