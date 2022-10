Iga Świątek skarciła polskich fanów za fatalne zachowanie. "To nie piłka nożna"

Iga Świątek pokonała Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową i awansowała do finału w Ostrawie. Polscy kibice głośno wspierali naszą tenisistkę, niejednokrotnie przekraczając granice smaku. W pewnym momencie nawet Świątek poprosiła publiczność by przestali. Po meczu także się do nich zwróciła