Zełenski: Rosja musi zostać ukarana za terroryzm

Ciągły terror wobec ludności cywilnej to oczywisty dowód na to, że Rosja odmawia prawdziwych rozmów pokojowych - powiedział w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że Rosja po raz kolejny zaatakowała osiedla w Zaporożu, na południu Ukrainy. Zginęło co najmniej 14 osób.