Odkryli w Polsce większe złoża miedzi niż ma KGHM -nikogo to nie interesuje-

Odkryliśmy złoże, o którym KGHM nie wiedział, a teraz, nawet gdy o nim wie, to nie ma na nie pomysłu. Państwu zupełnie nie zależy na tym, by wydobywać miedź z Nowej Soli. Chcemy stworzyć drugiego czempiona, drugi KGHM w lubuskim, może jeszcze jednego w Wielkopolsce. Państwo woli, by nie powstało nic