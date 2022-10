Prezes KGHM odwołany ze stanowiska. Należał do tzw. klubu milionerów PiS

Rada nadzorcza KGHM odwołała z dniem 11 października br. prezesa Marcina Chludzińskiego i wiceprezesa ds. aktywów zagranicznych Jerzego Paluchniaka. Chludziński należał do tzw. klubu milionerów PiS. Dzięki zasiadaniu we władzach państwowych spółek zarobił do 2021 r. blisko 6,7 mln zł.