Młodzi Rosjanie o wojnie "Świat nas zmusił do mobilizacji”

Młodzi rosjanie, którzy uciekli przed mobilizacją do Turcji bronią wojny napastniczej przeciwko Ukrainie, po prostu nie chcą sami w niej zginąć, lecz popierają ją całym swoim rosyjskim serduszkiem. Swój stosunek do rosji porównują do ojca, który wdał się w bójkę na ulicy. Ojcu nie pomożesz?