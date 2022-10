Messi w 3 miesiące wyemitował tyle CO2, co normalny człowiek przez 150 lat

Co tam ród Kardashianek czy Elon Musk! Lionel Messi w ciągu zaledwie trzech miesięcy odbył ponad 50 lotów prywatnym odrzutowcem, emitując do atmosfery 15052 tony dwutlenku węgla. To tyle samo ile przeciętny człowiek jest w stanie wyemitować w ciągu 150 lat!