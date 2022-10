Rekord mechanika. Półtora roku naprawia auto. A jego wartość spadła o połowę

Dariusz Jodłowski wstawił BMW do mechanika z Lubina i nie doczekał się naprawy zatartego silnika. Czeka na nią już 1,5 roku. Auto, które kupił na 60 tys. zł, niszczeje, dlatego oddał sprawę do prokuratury. Ta jednak umorzyła postępowanie. Do niedawna mechanik zapewniał, że zwróci auto za… tydzień.