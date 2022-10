Szczecin: Dwunastolatek wlał psu do oczu żrący płyn. To była kara

Dwunastolatek będący pod opieką babci rzucał psem o ziemię, kopał go i wlał mu do oczu płyn do czyszczenia toalet. Zgłoszenie o znęcaniu się nad zwierzęciem otrzymał szczeciński oddział Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt.