Układ opolski. Burza po nagraniach z asystentem Kowalskiego. "Skandal,...

— Dla mnie to jest skandal. Tomasz Ognisty w normalnym kraju siedziałby już za kratami. To istna bandyterka — mówił w "Onet Opinie" lider AgroUnii Michał Kołodziejczak. To reakcja na ujawnione przez "Newsweek" nagrania, na których słychać, jak społeczny asystent wiceministra rolnictwa...