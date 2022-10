Posłowie KO: Wawrzyk przyznał, że w nocie do rządu Niemiec nie ma słowa...

"Z ust wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka dowiedzieliśmy się, że Polska nie występuje do Niemiec o reparacje i w tekście noty to słowo się nie znajduje" - poinformowali posłowie KO Paweł Kowal, Dariusz Rosati i Bartłomiej Sienkiewicz. Wezwali też rząd do ujawnienia treści noty do rządu Niemiec.