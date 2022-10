Wojna w NBP wygląda coraz poważniej. Kilkanaście godzin po opublikowaniu we wtorkowy poranek oświadczenia z groźbą złożenia zawiadomienia do prokuratury, bank wypuścił kolejny komunikat. Odnosi się w nim do krytyki realiów pracy w RPP, która popłynęła ze strony dwójki jej członków.