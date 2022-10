Polacy pytają: po co się szczepić, skoro nawet w rządzie są wątpliwości?

Zaufanie Polaków w pandemii do rządu i polityków mocno stopniało. Dziś klasie politycznej ufa jedynie 26 proc. rodaków. Wpływa to także na spadek autorytetu w przypadku lekarzy, medycyny i nauki w ogóle. To zły prognostyk w kontekście wyzwania, jakim jest obecnie odbudowa zdrowia publicznego.