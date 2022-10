Kaczyński: chcemy ułatwić głosowanie ludziom wychodzącym z kościoła na wsiach

Kaczyński chce ułatwić głosowanie w wyborach samorządowych ludziom wychodzącym z kościoła w tak zwanych "wsiach kościelnych". "W wielu miejscach do lokalu wyborczego jest kawał drogi. Chcemy utworzyć parę tysięcy takich punktów do głosowania. Mamy pełne prawo to zrobić"