Lewandowski bohaterem Barcelony! Dwa gole w meczu z Interem [WIDEO]

Dla Barcelony to był mecz o życie. I chociaż mecz z Interem Mediolan układał się dla niej bardzo różnie, Lewandowski wziął sprawy w swoje ręce i zrobił to, co potrafi najlepiej. Polak zdobył ostatecznie dwie bramki i uratował Dumę Katalonii przed blamażem i odpadnięciem z Champions League!