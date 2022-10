Muller: w nocie nie ma słowa "reparacje". Jest w raporcie, ale go nie wysłaliśmy

[R] Dlaczego w nocie dyplomatycznej nie ma słowa „reparacje”? - [P] Jeśli chodzi o raport, był przygotowywany przez kilka lat i tam „reparacje” padają kilkaset razy, łącznie z wyliczeniami. || [R] Raport nie został dołączony do noty? - [M] Przecież to raport publiczny i rząd niemiecki go posiada XD