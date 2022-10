Cena kusi, ale to kupno śmierci. Tani węgiel z rtęcią i siarką trafił na rynek

Węgiel brunatny - jeszcze niedawno obowiązywał zakaz jego spalania ze względu na liczne domieszki, złą jakość i zanieczyszczanie powietrza. „Ma w sobie rtęć i siarkę, a trzeba go użyć trzy razy więcej", mówi mówi prof. AGH w Krakowie. Do sprzedaży wprowadziła go Polska Grupa Energetyczna.