Moderacja zbanowała Mikuuuusa, najlepszego na wykopie dostawce filmów z wojny.

Najbardziej aktywny gość na tagach związanych z wojną. Wrzucał masę filmików dzień w dzień od miesięcy. Mimo, że oznaczał +18 kiedy było trzeba, to moderacja ciągle miała do niego jakieś bzdurne problemy i w końcu go zbanowała. To samo by pewnie czekało Aryo, ale ten odszedł bo widział co się dzieje