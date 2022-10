Ja to tylko tutaj zostawię... 4 tysiące sekstaśm. O aferze podkarpackiej

Tej sprawy nie da się zamieść pod dywan, a my wcześniej czy później ich z tego rozliczymy. Opinia publiczna ma prawo to wiedzieć. I że dopóki sprawy sekstaśm nie wyjaśni się «do spodu», to zawsze będzie wracać. I zawsze będzie mogła zaburzać funkcjonowanie państwa, mówi badająca aferę dziennikarka