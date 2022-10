Osoby, które ujawniły prywatne loty Marka Kuchcińskiego, z zarzutami

Marek Kuchciński, obecnie szef kancelarii premiera, latem 2019 roku podał się do dymisji. Doszło do tego po ujawnieniu, że wykorzystywał rządowy samolot do prywatnych celów. "Gazeta Wyborcza" pisze, że dwie osoby, które ujawniły aferę, wciąż mają zarzuty.