Ukraiński MiG-29 rozbił się polując na irańskie drony

Wg jednej z wersji trwającego dochodzenia, odłamki zniszczonego drona Szahid-136 uszkodziły ukraińską maszynę co doprowadziło do utraty kontroli i zmusiło pilota do katapultowania się. Nim to nastąpiło, ukraiński pilot miał zdążyć zniszczyć 5 dronów Szahid-136.