Niektóre szpitale bezprawnie przywracają zakaz odwiedzin w szpitalach

Oficjalnie w Polsce epidemii już nie ma. Maseczki? Kwarantanna? Izolacja? Dziś to wspomnienia. No, chyba że trafimy do szpitala. Tam pandemia ma się ciągle dobrze. A razem z nią problemy z odwiedzaniem pacjentów. - Nie ma żadnego powodu, by zakazywać odwiedzin w szpitalach profilaktycznie - RPO.