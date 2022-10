Tusk: Jestem w stanie załatwić pieniądze europejskie z dnia na dzień

"To polskie pieniądze, które oni zablokowali w Brukseli tym swoim uporem poprzez walkę z praworządnością. Jeśli zmienilibyśmy tę władzę, a ja miałbym na coś wpływ, to jestem to w stanie załatwić z dnia na dzień" - mówił w Inowrocławiu lider PO Donald Tusk o pieniądzach z polskiego KPO.