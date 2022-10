Ambasador Izraela zostanie wezwany do MSZ. Chodzi o wycieczki młodzieży

W poniedziałek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych zostanie wezwany ambasador Izraela w Polsce - poinformował wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. „Yacov Livne w publicznych wystąpieniach wprowadza w błąd opinię publiczną, co do przyczyn, dla których wyjazdy edukacyjne młodzieży z Izraela się nie odbywają”