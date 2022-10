Awantura przed konwencją SP. Lider AgroUnii stanął oko w oko z Patrykiem Jakim

– Panie europośle, pana koledzy zrobili bandyterkę na polskiej wsi, a wy chcecie to wszystko zataić. Nigdy na to nie pozwolimy. Tak się nie robi. Chcecie w ciszy kraść polską ziemię (…) Chcemy znać prawdę. (…) Skąd Kaczmarczyk wiedział o 140 hektarach?! Chcemy to wiedzieć - krzyczał lider AgroUnii…