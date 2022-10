Masowy ślub w Petersburgu, 43 pary na raz, kasa za zgruzowanie się nie zmarnuje

W Petersburgu odbyła się nietypowa masowa ceremonia ślubna. Każdy pan młody należał do grupy zmobilizowanych do wojny w Ukrainie. Piekło kobiet, biedaczki jeszcze nie wiedzą na co pieniądze wydadzą jak im zgruzują mężów. No i farciarze jadący się rozerwać na gorącą Ukrainę na wakacje #piekłokobiet