Rozbłysk GRB przetoczył się przez Układ Słoneczny stosunkowo "blisko" Ziemi

Sygnał, oznaczony jako GRB 221009A, został zarejestrowany 9 października - choć sam wybuch miał miejsce 1,9 mld lat temu. Pochodził on z kierunku gwiazdozbioru Strzały i był widoczny dla teleskopów przez ponad 10 godzin, co czyni go jednym z najdłużej wykrytych rozbłysków GRB gamma.