Poważne problemy Rosjan na połudnu Ukrany. Stosunek strat wynos 1 do 6,5

Na południu Ukrainy stosunek strat ukraińskich do rosyjskich wynosi 1 do 6,5 - poinformowała w niedzielę wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. jak wskazał generał Andrij Kowalczuk "krytyczny punkt" stosunku strat to 1 do 8; później armia przeciwnika będzie "rozsypywać się" pod względem...