Opiekunka w żłobku wlała klej do oka dziecka

Mały Jack doznał poważnych obrażeń oka podczas pobytu w żłobku. Wszystkiemu winna jest opiekunka, która zamiast zajmować się dziećmi, doklejała sztuczne paznokcie. W pewnej chwili doszło do wypadku. Klej, którego używała trafił wprost do oka dziecka. Chłopca przewieziono do szpitala....