Sondaż o 500 plus. Wyniki mogą zaskoczyć wielu

51 proc. respondentów jest przeciw, a 37 proc. za podniesieniem 500 plus do 800 zł – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu". Zdaniem dziennika to wyraźny sygnał dla partii rządzącej.